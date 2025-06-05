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Tekirdağ 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak.

Tekirdağ 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında, gece ise 16°C civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde nem oranı %69 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının nemli olacağını gösteriyor.

6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Yağmurlu hava koşulları sürecek. 7 Haziran Cumartesi günü de benzer sıcaklık değerleri ve yağmurlar devam edecek.

Yağışlı ve nemli hava koşulları nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giysiler tercih etmesi önemlidir. Yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonları olanların tedbirli olmaları gerekmektedir. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir. Sürücülerin de yağışlı havada dikkatli olmaları, fren mesafelerini artırmaları ve hız limitlerine uymaları güvenli seyahat için şarttır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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