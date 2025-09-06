HABER

Tekirdağ 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu.

Doğukan Akbayır

Tekirdağ'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık yaklaşık 27°C. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5.82 km hızla esecek. Nem oranı %75 civarında kalacak.

Pazar günü hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yine 27°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Salı ve Çarşamba günleri hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgarın hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

Eylül ayında Tekirdağ'da ortalama en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 16.5°C civarındadır. Nem oranı %61 seviyelerinde. Yağmurlu gün sayısı ortalama 4 gündür.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek, bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

