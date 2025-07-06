Tekirdağ 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların 31°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 31°C, 8 Temmuz Salı günü ise 29°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengede tutmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için gölgede kalmaları önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önemlidir. Evlerde, özellikle üst katlarda, serinlemek için perdeleri kapalı tutmak faydalı olacaktır. Fan veya klima gibi serinletici cihazlar, ortamı daha konforlu hale getirir.

Sıcak hava dalgalarının uzun sürmesi, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Bu, tarım ürünlerini de olumsuz etkileyebilir. Su tasarrufu yapmak ve tarım alanlarında sulama yöntemlerini verimli kullanmak önemlidir. Bu, hem çevre hem de ekonomi açısından gereklidir.

Sıcak havalarda trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca, sıcak hava koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hava kirliliği seviyelerinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemli bir konudur.