Tekirdağ 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Rüzgarın hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür.