HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu bir gökyüzü ve hafif yağmurla başlayacak. Gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının ise 16°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranının %51 seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

Tekirdağ 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Rüzgarın hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattıÖzgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.