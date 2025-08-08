Tekirdağ 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir.

Hafta sonu hava durumu da sıcak ve güneşli geçecek. 9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 10 Ağustos Pazar günü ise sıcaklığın 32°C civarında olması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tatil planları yapanlar için dikkate alınması gereken bir faktördür.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle önlemler almak önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gereklidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak hem sağlığınızı koruyabilir hem de açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.