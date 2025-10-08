HABER

Tekirdağ 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve bulutlu olacak.

Cansu Akalp

Tekirdağ'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 10°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %89 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 16.4 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı saati ise 18:39'dur.

9 Ekim 2025 Perşembe günü, hava daha sıcak ve az bulutlu geçecektir. Bu günde en yüksek sıcaklık 24.5°C, en düşük sıcaklık ise 12.7°C olarak öngörülmektedir. 10 Ekim 2025 Cuma günü hafif çiseleyen yağmurlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23.1°C, en düşük sıcaklık ise 15.4°C tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Böylece ıslanmaktan korunmak daha kolay olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önem taşır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak gerekir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Gerektiğinde önlemler almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Tekirdağ
