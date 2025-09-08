HABER

Tekirdağ 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

8 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu azalan bulutlarla bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 26°C gündüz, 17°C gece seviyelerinde olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de benzer hava koşulları öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü hava kısmen bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C gündüz, 19°C gece civarında kalacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri daha bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sıcaklıklar 26°C gündüz, 19°C gece seviyelerinde devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgar hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Eylül ayında Tekirdağ'da ortalama en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 16.5°C'dir. Nem oranı %61 seviyelerindedir. Yağmurlu gün sayısı ortalama 4 gündür.

Hava koşullarına uygun giyinmek, bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında veya açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

