Tekirdağ 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

8 Kasım 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 km hızla esecek. Yağış ihtimali %84 seviyelerinde bulunuyor.

Pazar günü, 9 Kasım 2025'te hava daha sıcak ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24.5°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 12.7°C olacak.

Pazartesi günü, 10 Kasım 2025'te hava sıcaklığı 20°C civarında kalacak. Genel olarak açık bir hava bekleniyor.

Kasım ayının ilk günlerinde Tekirdağ'da hava genellikle ılımandır. Hava bu dönemde yağışlı olabilir. Ortalama en yüksek sıcaklık 16.1°C'dir. En düşük sıcaklık ise 9.3°C seviyesindedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önerilir. Yüksek nem oranı, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Vücut ısınızı korumak için uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.