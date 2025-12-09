Tekirdağ 09 Aralık Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

9 Aralık 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde böyle tahmin ediliyor. Gündüz ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 10-15 km olacak. Nem oranı sabah %77, gündüz %87, akşam %86 olarak tahmin edilmektedir. Gece nem oranı %63 düzeyinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Aralık Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 11 Aralık Perşembe günü ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 13-14°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 8-9°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olunmalıdır. Yağışlı günlerde zemin kaygan olabilir. Dikkatli olunması gerekmektedir. Araç kullanırken kesinlikle hız sınırlarına uyulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşebilecek nesnelere dikkat edilmelidir.