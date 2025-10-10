HABER

Tekirdağ 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da Ekim ayının hava durumu, 10 Ekim 2025 itibarıyla genellikle güneşli ve sıcaklıkların 13°C ile 21°C arasında değişkenlik göstermesiyle başlıyor. Nem oranı %85 civarında olurken, rüzgar hızı 3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Hafta sonu için hava durumu parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak devam ederken, sabah ve akşam serinliklerine karşı tedbir alınması öneriliyor. Açık hava etkinlikleri için bu dönemde uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Cansu Akalp

Tekirdağ'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

11 Ekim Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %83, rüzgar hızı ise 3.4 km/saat olarak öngörülüyor. 12 Ekim Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında seyredecek. Nem oranı %92, rüzgar hızı ise 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Ekim ayı boyunca Tekirdağ'da hava sıcaklıkları 10°C ile 22°C arasında değişiyor. Bu dönemde, hava koşullarına uygun kıyafet seçimi yapmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Alerjik reaksiyonlara karşı önlem alınmalı, bol su tüketilmelidir.

Rüzgar hızlarının düşük olduğu günler açık hava etkinlikleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

