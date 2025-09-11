Tekirdağ 11 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

11 Eylül 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu, çoğunlukla güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde seyredecek. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 27°C, 13 Eylül Cumartesi günü 27°C ve 14 Eylül Pazar günü 26°C civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak, doğa yürüyüşleri yapmak veya deniz kenarında vakit geçirmek ideal olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması açısından önemlidir. Hafif rüzgar nedeniyle alerjik reaksiyonlara hassas olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır.

Gün batımının saat 20:42 civarında gerçekleşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bu nedenle akşam planlarınız için yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var. Genel olarak Tekirdağ'da hava koşulları, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli olacak.