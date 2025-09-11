HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 11 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 11 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 11 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

11 Eylül 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu, çoğunlukla güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde seyredecek. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 27°C, 13 Eylül Cumartesi günü 27°C ve 14 Eylül Pazar günü 26°C civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak, doğa yürüyüşleri yapmak veya deniz kenarında vakit geçirmek ideal olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması açısından önemlidir. Hafif rüzgar nedeniyle alerjik reaksiyonlara hassas olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır.

Gün batımının saat 20:42 civarında gerçekleşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bu nedenle akşam planlarınız için yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var. Genel olarak Tekirdağ'da hava koşulları, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg, yapay zekâ platformunu tanıttı!Togg, yapay zekâ platformunu tanıttı!
Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendiHabertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.