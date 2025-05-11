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Tekirdağ 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

11 Mayıs 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

11 Mayıs 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgedeki tipik bahar havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 12 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklıkları yine 20°C, gece sıcaklıkları ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 13°C civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Genel olarak ılıman bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Rüzgar hızlarının orta seviyelerde olması bekleniyor. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak akıllıca olacaktır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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