Tekirdağ 12 Haziran Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

12 Haziran 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Öğleden sonra ise güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında tahmin ediliyor.

13 Haziran Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, öğleden sonra ise güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Bu dönemde nem oranı %67 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında olacak.

14 Haziran Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, öğleden sonra güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %68 olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında bekleniyor.

15 Haziran Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, öğleden sonra güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağmur ihtimali var. Bu nedenle şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Gündüz saatlerinde güneşli hava bekleniyor. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Rüzgarın hızı artabileceğinden, açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.