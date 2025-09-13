Tekirdağ 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava kısmen güneşli. Sıcaklık 27°C civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 19°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20-29 km hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %50, akşam %62 ve gece %71 civarında olacak.

14 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli ve sıcaklık 26°C olacak. 15 Eylül Pazartesi günü hava çok bulutlu ve sıcaklık yine 26°C olacak. 16 Eylül Salı günü hava kısmen güneşli ve sıcaklık 26°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Rüzgarın hızı 29 km/saatlere ulaşabilir. Açık alanlarda bulunanların dikkatli olmaları önemlidir.

Nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah %76, gündüz %50, akşam %62 ve gece %71 seviyelerinde olacak. Nemden etkilenen kişilerin uygun önlemler alması önerilir.

Tekirdağ'da 13-16 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşulları genellikle ılımandır. Rüzgarın orta şiddetle esmesi ve nem oranındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olması faydalı olacaktır.