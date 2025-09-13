HABER

Tekirdağ 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava kısmen güneşli.

Doğukan Akbayır

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava kısmen güneşli. Sıcaklık 27°C civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 19°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20-29 km hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %50, akşam %62 ve gece %71 civarında olacak.

14 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli ve sıcaklık 26°C olacak. 15 Eylül Pazartesi günü hava çok bulutlu ve sıcaklık yine 26°C olacak. 16 Eylül Salı günü hava kısmen güneşli ve sıcaklık 26°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Rüzgarın hızı 29 km/saatlere ulaşabilir. Açık alanlarda bulunanların dikkatli olmaları önemlidir.

Nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah %76, gündüz %50, akşam %62 ve gece %71 seviyelerinde olacak. Nemden etkilenen kişilerin uygun önlemler alması önerilir.

Tekirdağ'da 13-16 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşulları genellikle ılımandır. Rüzgarın orta şiddetle esmesi ve nem oranındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olması faydalı olacaktır.

