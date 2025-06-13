Tekirdağ 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Gece ise sıcaklık 18°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtır.

14 Haziran Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 15°C civarında olacak. 15 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar gündüz 25°C, gece 16°C seviyelerinde seyredecek. 16 Haziran Pazartesi günü de hava çoğunlukla güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 25°C, gece 17°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Gündüz güneşli havalar açık hava etkinlikleri için uygundur. Akşam serinliğine karşı hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmakta yarar vardır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumlarını kontrol etmek, planlarınıza yardımcı olacaktır.