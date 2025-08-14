HABER

Tekirdağ 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 29°C, gece ise 23°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

14 Ağustos 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu şöyle olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 29°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı ise %63 civarında tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C'ye kadar yükselebilir. Deniz suyu sıcaklığı 30°C civarında olacak. Bu durum, denize girenler için uygun koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde olacak. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 23°C ile 30°C arasında, 16 Ağustos Cumartesi günü 21°C ile 29°C arasında, 17 Ağustos Pazar günü ise 20°C ile 29°C arasında seyredecek. Bu günlerde hava genel olarak güneşli olacak. Rüzgar yine kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Deniz suyu sıcaklıkları 30°C ile 31°C arasında değişecek. Bu, su aktiviteleri için uygun koşullar sağlayacak.

Hava sıcaklıkları ve nem oranları, açık hava etkinlikleri ve deniz keyfi için elverişli. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu giysiler giymek de gerekmektedir. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, denizcilerin plan yaparken rüzgar koşullarını göz önünde bulundurmasını gerektirir.

hava durumu Tekirdağ
