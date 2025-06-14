Tekirdağ 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

14 Haziran 2025 Cumartesi günü, Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 15°C civarına düşecek. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Nem oranı %68 civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

15 Haziran Pazar günü hava durumu, 14 Haziran'a benzer şekilde güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında olacak. Nem oranı %67 civarında seyredecek.

16 Haziran Pazartesi günü hava durumu, 15 Haziran'a benzer olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı %67 civarında kalacak.

17 Haziran Salı günü hava durumu yine güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak. Nem oranı %66 civarında seyredecek.

18 Haziran Çarşamba günü hava durumu, 17 Haziran'a benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak. Rüzgar hızı 21 km/saat civarında olacak. Nem oranı %69 civarında kalacak.

19 Haziran Perşembe günü hava durumu yine güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 18°C civarında sürmeyecek. Rüzgar hızı 22 km/saat civarında olacak. Nem oranı %70 civarına yükselecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler kullanılmalıdır. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızları orta seviyede olacak. Deniz kenarında su sporları için uygun koşullar sunulabilir. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Bu nedenle su sporları yaparken dikkatli olmak önemlidir. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için hava koşulları uygundur.