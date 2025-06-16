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Tekirdağ 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 16 Haziran Pazartesi hava durumu çoğunlukla güneşli olacak.

Tekirdağ 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 25°C ile 16°C arasında değişecek. 17 Haziran Salı günü sıcaklıklar 26°C ile 18°C arasında olacak. 18 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 28°C ile 19°C arasında tahmin ediliyor. 19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 28°C ile 18°C arasında değişecek. O gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 28°C ile 19°C arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 19 Haziran Perşembe günü yağmurlu bir hava öngörülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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