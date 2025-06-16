Tekirdağ 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 25°C ile 16°C arasında değişecek. 17 Haziran Salı günü sıcaklıklar 26°C ile 18°C arasında olacak. 18 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 28°C ile 19°C arasında tahmin ediliyor. 19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 28°C ile 18°C arasında değişecek. O gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 28°C ile 19°C arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 19 Haziran Perşembe günü yağmurlu bir hava öngörülmektedir.