Tekirdağ 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %95 olacak. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü hava kapalı olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6.6°C ile 15.2°C arasında seyredecek. 18 Kasım Salı günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 6.6°C ile 15.2°C arasında kalacak. 19 Kasım Çarşamba günü bulutlu havadan sonra parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar yine 6.6°C ile 15.2°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6.6°C ile 15.2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle serin ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabileceğini gösteriyor. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız. Ani sıcaklık değişimleri gün içinde yaşanabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.