HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek ve nem oranı %95 seviyesinde kalacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım'da bulutlu hava hakim olacak. Dışarı çıkacakların kat kat giyinmesi ve yağmurluk bulundurması öneriliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve akşam sis oluşabilir. Hava durumuna dikkat edilmesi önemli.

Tekirdağ 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %95 olacak. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü hava kapalı olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6.6°C ile 15.2°C arasında seyredecek. 18 Kasım Salı günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 6.6°C ile 15.2°C arasında kalacak. 19 Kasım Çarşamba günü bulutlu havadan sonra parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar yine 6.6°C ile 15.2°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6.6°C ile 15.2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle serin ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabileceğini gösteriyor. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız. Ani sıcaklık değişimleri gün içinde yaşanabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayıAnkara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı
İSKİ'den 'çamurlu su' açıklamasıİSKİ'den 'çamurlu su' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.