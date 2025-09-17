Tekirdağ 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer bulutlarla karışık güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 15°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 18 km hızla esecek. Su sıcaklığının 26°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 18 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 25°C, 19 Eylül Cuma günü 24°C, 20 Eylül Cumartesi günü ise 23°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 15-17°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 18-20 km/saat arasında, doğu yönünden esecek. Nem oranı %69-70 arasında olacak. Su sıcaklığı ise 24-25°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılması önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar orta şiddette doğu yönünden eseceği için, açık alanlarda uygun kıyafetler seçmek ve rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak akıllıca olacaktır.