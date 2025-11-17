HABER

Tekirdağ 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde hava durumu ılıman ve bulutlu geçecek. Günlük sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişirken, nem oranı %72 ile %81 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 19-26 km/saat arasında tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yüksek nem ve rüzgar nedeniyle kat kat giyinmesi ve ceket bulundurması önerilmektedir. Bu dönem dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunuyor.

Doğukan Akbayır

17 Kasım 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu 14°C ile 9°C arasında değişecek. Hava, genel olarak ılıman ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15°C ile 19°C arasında seyredecek. Nem oranı ise %79 ile %81 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 19 km/saat civarında hissedilecek.

18 Kasım Salı günü hava sıcaklıkları 14°C ile 20°C arasında olacak. Nem oranı %73 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızı 24 km/saat civarında tahmin ediliyor. 19 Kasım Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 14°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranının %72 ile %74 arasında olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise 26 km/saat olacak.

Bu dönemde, hava koşulları ılıman ve bulutlu olacak. Yağış beklenmediği için dışarıda zaman geçirmek için uygun bir dönemdir. Lakin, yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bunun için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bir ceket bulundurmak da önemlidir. Rüzgar hızının orta seviyede olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissetmek mümkün olacaktır.

Özellikle hafif rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekecek. Nem oranının yüksek olması serinlik hissi yaratabilir. Bu sebeple, kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak önerilmektedir. Rüzgarın etkisi, özellikle açık alanlarda daha belirgin hale gelecektir. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için önemli bir detaydır.

