Tekirdağ 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranının %50 civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.58 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 30°C ve 20 Temmuz Pazar günü de 30°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20-22°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %39-51 arasında bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanın. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyun. Spor yaparken veya ağır işler yaparken serin saatleri tercih edin. Evde veya iş yerinde klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutun. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.