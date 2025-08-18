Tekirdağ 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 27°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı gün boyunca %50 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Salı günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında değişecek. 20 Ağustos Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar yine 20°C ile 28°C arasında seyredecek. 21 Ağustos Perşembe günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 21°C ile 28°C arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Ani sağanak yağışlar olabileceği için yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekir.