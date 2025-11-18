Tekirdağ 18 Kasım Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

18 Kasım 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 12°C ile 16°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 33 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıkları 13°C ile 18°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları ise 14°C ile 17°C arasında tahmin ediliyor. Bu dönem genellikle güneşli ve ılıman bir hava sunacak.

Rüzgar hızının zaman zaman 33 km/saat'e ulaşması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Nem oranının %72 civarında olması, hassas bünyeler için sorun yaratabilir. Nemden olumsuz etkilenen kişilerin gerekli önlemleri almaları önemlidir.