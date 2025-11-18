HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 18 Kasım Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

18 Kasım 2025 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 12°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 33 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalı, nem nedeniyle hassas bünyelerin önlem alması önem taşıyor.

Tekirdağ 18 Kasım Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

18 Kasım 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 12°C ile 16°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 33 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıkları 13°C ile 18°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları ise 14°C ile 17°C arasında tahmin ediliyor. Bu dönem genellikle güneşli ve ılıman bir hava sunacak.

Rüzgar hızının zaman zaman 33 km/saat'e ulaşması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Nem oranının %72 civarında olması, hassas bünyeler için sorun yaratabilir. Nemden olumsuz etkilenen kişilerin gerekli önlemleri almaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralıSamsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.