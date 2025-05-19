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Tekirdağ 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 19 Mayıs Pazartesi hava durumu bol güneşli olacak.

Tekirdağ 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bol güneşli olacak. Sıcaklık 23°C'ye yükselebilir. Düşük sıcaklık ise 14°C civarında kalacak. Rüzgar hafif eserek saatte yaklaşık 6 km hızla kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Yağış ihtimali ise %5 seviyelerinde. Bu durum, gün boyunca açık ve güneşli bir hava beklendiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 20 Mayıs Salı günü hava çok bulutlu olacak. Yağış ihtimali %25 seviyelerinde. 21 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Bu gün için yağış ihtimali %10 civarında. 22 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Yağış ihtimali ise %20 seviyelerinde. Bu durum, önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha değişken olabileceğine işaret ediyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de iyi bir seçenek olabilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp giymek iyi bir strateji sunar. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın hızına göre uygun kıyafetler seçmek gerekir. Açık alanlarda dikkatli olmak da önemlidir.

Tekirdağ'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarında değişiklikler olabileceğinden, hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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