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Tekirdağ 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Tekirdağ 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 21 Haziran Cumartesi günü hava daha serinleşecek. Sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 22 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında değişecek. Bu günde güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların artması ile birlikte güneş ışınları daha yoğunlaşabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak için uygun bir üst bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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