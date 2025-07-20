Tekirdağ 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık ise 30°C civarında ölçülecek. Rüzgar hafif kuzey yönünden esecek. Nem oranı %51-56 arasında beklenecek. Deniz suyu sıcaklığı 26°C olarak tahmin ediliyor. Ultraviyole indeksi 9,5 ile çok yüksek seviyede olacak. Bu, güneşe karşı dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 32°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuluyor.

Yüksek ultraviyole ışınları olduğu unutulmamalıdır. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Güneşin etkilerinden korunmak için bu önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığa faydalıdır. Serin ortamlarda bulunmak da önerilmektedir.