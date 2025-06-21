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Tekirdağ 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Tekirdağ 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu, yazın keyfini çıkaranlar için ideal bir ortam sunuyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C seviyelerine düşecek. Bu durum serinlemek isteyenler için hafif bir rahatlama sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde, 22 Haziran Pazar'dan 24 Haziran Salı'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 27°C ile 29°C arasında değişecek. Bu, yazın sıcak günlerini sevenler için uygun bir ortam oluşturuyor. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C ile 18°C arasında seyredecek. Bu, akşam serinliğini sevenler için hoş bir denge sunuyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratıyor. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumak açısından gereklidir.

Sıcak hava koşullarına rağmen, bu dönemde yağış beklenmemesi açık hava etkinlikleri için avantajlıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar. Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava koşulları yazın keyfini çıkaranlar için uygun olacak. Sağlığınızı ve konforunuzu korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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