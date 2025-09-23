HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 23 Eylül Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 23 Eylül Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C ile 25°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %70 düzeyinde tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 17 km/saat civarında bekleniyor.

24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 24°C ile 16°C arasında olacak. Bu gün çok bulutlu bir hava hakim olacak. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 25°C ile 18°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. 26 Eylül Cuma gününde hava sıcaklığı 21°C ile 15°C arasında olacak. Ancak bu gün parçalı bulutlu bir atmosfer etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınıza fayda sağlar. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korur. Sıcak günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Nem oranı yüksek günlerde bol su içmek gereklidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?
Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralıDiyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.