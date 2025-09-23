Tekirdağ 23 Eylül Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C ile 25°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %70 düzeyinde tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 17 km/saat civarında bekleniyor.

24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 24°C ile 16°C arasında olacak. Bu gün çok bulutlu bir hava hakim olacak. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 25°C ile 18°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. 26 Eylül Cuma gününde hava sıcaklığı 21°C ile 15°C arasında olacak. Ancak bu gün parçalı bulutlu bir atmosfer etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınıza fayda sağlar. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korur. Sıcak günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Nem oranı yüksek günlerde bol su içmek gereklidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.