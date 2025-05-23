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Tekirdağ 23 Mayıs cuma hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 23 Mayıs Cuma hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Tekirdağ 23 Mayıs cuma hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı yaklaşık 17.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %69 seviyelerinde seyredecek.

Hafta sonu hava koşullarında hafif değişiklikler olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 16.9 km/saat tahmin ediliyor. 25 Mayıs Pazar günü ise artan bulutlarla hava sıcaklıkları gündüz 24°C, gece 16°C seviyelerinde olacak.

Mayıs ayı boyunca Tekirdağ'da ortalama sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 40 mm. Nem oranı %69 civarında. Günlük güneşli saat sayısı yaklaşık 11 saat sürüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak hafta sonu artan bulutlar ve hafif yağış ihtimali olduğu için dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklar 24°C ile 26°C arasında değişeceği için hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önerilir. Nem oranının %69 olması nedeniyle bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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