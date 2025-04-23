Tekirdağ 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü hava, yüksek bulutlar arasında güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece 9°C civarında kalacak. 25 Nisan Cuma günü ise hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 12°C seviyelerine ulaşacak. Genellikle güneşli bir gün bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü de benzer şekilde güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 19°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalıdır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Bölgede yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlamak isteyenler için uygun bir dönemdir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güneşten korunmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.