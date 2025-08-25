HABER

Tekirdağ 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Doğukan Akbayır

Tekirdağ'da, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 düzeyinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının da 18°C olması tahmin ediliyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz 28°C, gece ise 18°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması planlanıyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

