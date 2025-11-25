Tekirdağ 25 Kasım Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olarak bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek 14°C, en düşük ise 12°C olması öngörülüyor. Rüzgarın doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8.75 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranının %76 civarında olacağı öngörülüyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü orta şiddetli yağmurun devam edeceği ifade ediliyor. Sıcaklıkların en yüksek 12°C, en düşük 10°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7.88 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %79 civarında olacağı öngörülüyor.

27 Kasım Perşembe günü hafif yağmurun etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek 14°C, en düşük ise 12°C seviyelerinde olması düşünülüyor. Rüzgarın güney-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.83 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranının %74 civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde sağlam ve dayanıklı şemsiyelerin kullanılması önemlidir. Yağışlı havalarda trafik koşullarının zorlaşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak güvenli sürüş için gereklidir.