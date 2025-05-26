Tekirdağ 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece ise 13°C civarında seyredecek. Nem oranı %71 olacak. Rüzgar hızı ise 19.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, hafif yağmurlu ve serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli ve ılıman olacak. 27 Mayıs Salı günü, bulutludan çok güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. 29 Mayıs Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 26 Mayıs'ta yağmur ihtimali yüksek olduğundan, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Hava sıcaklıkları 23°C civarında olacağından, hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

Tekirdağ'da 26 Mayıs'ta yağmurlu bir gün bekleniyor. Sonraki günlerde hava daha güneşli ve ılıman olacak. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.