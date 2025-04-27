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Tekirdağ 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

27 Nisan 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

28 Nisan Pazartesi günü bol güneş ışığıyla 15°C, 29 Nisan Salı günü ise kısmen güneşli ve 15°C olacak.

Nisan ayı boyunca Tekirdağ'da ortalama sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında değişiyor. Yağış miktarı yaklaşık 53 mm olarak kaydediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. Zaman zaman hafif yağmurlar da görülebiliyor.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği unutulmamalıdır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde hafif bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışığından tam olarak faydalanmak için açık hava etkinliklerini öğle saatlerinde planlamak iyi bir stratejidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil kalması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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