Tekirdağ 28 Ekim Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 28 Ekim 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Hava genel olarak açık ve güneşli. Malkara ve Şarköy'de de benzer hava koşulları bekleniyor. Ancak Marmaraereğlisi'nde hava kapalı ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde, özellikle 29 Ekim itibarıyla serin ve yağışlı günler yaşanacak. Vatandaşların yağışlı günlerde uygun giyinmeleri ve dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

28 Ekim 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik göstermektedir. Tekirdağ genelinde hava açık ve güneşlidir. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 21.5°C tahmin edilmektedir. Malkara'da benzer bir hava durumu bekleniyor. Marmaraereğlisi'nde ise hava kapalı ve bulutludur. Bu bölgede en düşük sıcaklık 12.8°C, en yüksek sıcaklık ise 18.6°C öngörülmektedir. Şarköy'de parçalı bulutlu bir hava hakimdir. En düşük sıcaklık 13.7°C, en yüksek sıcaklık 18.4°C olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava genel olarak serin ve yağışlı geçecektir. 29 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşlidir. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C beklenmektedir. 30 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Bu gün en düşük sıcaklık 12.8°C, en yüksek sıcaklık 18.7°C olarak öngörülmektedir. 31 Ekim Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu kalacaktır. En düşük sıcaklık 16.1°C, en yüksek sıcaklık ise 18.9°C tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklar düştüğü için kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.

hava durumu Tekirdağ
