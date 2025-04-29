Tekirdağ 29 Nisan Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

29 Nisan 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu şöyledir. Sabah saatlerinde güneşli ve sıcaklık 8°C. Öğle saatlerinde ise rüzgarlı bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 15°C'ye çıkacaktır. Rüzgarın hızının 30 km/s'ye ulaşması öngörülmektedir. Öğleden sonra hava sıcaklığının 15°C civarına yükselmesi, akşam saatlerinde ise 7°C'ye düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 30 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli ve sıcaklık 16°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü bulutlu ve sıcaklık 18°C. 2 Mayıs Cuma günü de bulutlu ve 18°C sıcaklık öngörülmektedir. Bu tarihlerde yağış olasılığı artmaktadır. Özellikle 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde bölgesel düzensiz yağmur yağışı bekleniyor.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın hızının 30 km/s'ye ulaşması, hafif yapılı yapıların zarar görmesine veya ağaçların devrilmesine neden olabilir. Açık alanlarda güvenli bölgelerde durmak ve rüzgardan korunan alanlara geçmek faydalıdır.

Yağışlı günlerde su birikintileri oluşabileceğini unutmamak gerekir. Yollar kayganlaşabilir. Bu durum, trafik kazası riskini artırabilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması, takip mesafelerini artırması önemlidir. Yaya olarak, su birikintilerinden uzak durmak ve uygun ayakkabılar giymek, kazaların önüne geçebilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Soğuk ve rüzgarlı günlerde kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak, ıslanmaktan koruyacaktır.