Tekirdağ 30 Ekim Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Hava, ılıman bir sıcaklıkta seyredecek. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında gerçekleşecek. Gece ise sıcaklık 11°C'ye düşecek. Nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 7.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati 18:09'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 20°C'ye yükselebilir. 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günleri sıcaklığın 20°C civarında kalması öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli geçecektir.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıklar yaşanabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken, bir kat daha fazla giyinmekte fayda var. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyonlara hassas olanlar için dikkat gerektiriyor. Gerektiğinde önlemler alınması öneriliyor. Rüzgar hızı düşük kalacak. Bu durum, açık hava etkinliklerini olumlu etkiliyor. Rüzgar yönü ve hızı değişebilir. Planladığınız etkinliklerden önce güncel hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır.