Tekirdağ 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu yer yer bulutlu, ardından güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru Tekirdağ için tipik değerlerdir.

1 Haziran Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 14°C civarında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü bol güneş ışığı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 3 Haziran Salı günü ise parlak güneş ışığı bekleniyor. Gündüz 25°C, gece 17°C sıcaklıkları öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması planlanıyor.

1 Haziran Pazar günü yağmur ihtimali bulunmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri faydalı olacaktır. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önemlidir.

Tekirdağ'da Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklık 17.2°C, nem oranı %69 ve yağış miktarı 40 mm civarındadır. Bu veriler, bölgenin ılıman iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, 1 Haziran Pazar günü yağmur ihtimali bulunduğundan, hava durumunu takip etmek önemlidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak da faydalı olacaktır.