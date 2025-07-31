Tekirdağ 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

31 Temmuz 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava sıcak ve nemli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14-18 km hızla esecek. Nem oranı %66-82 arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 1 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığının 30°C, gece ise 23°C civarında olması öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günleri de benzer sıcaklıklarla, çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Yüksek sıcaklık ve nem oranları, açık hava etkinlikleri için önemli bir etkendir.

Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Gerekirse koruyucu önlemler alınmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Dinlenmek, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.