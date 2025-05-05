Tekirdağ 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 6 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü de kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar biraz daha düşük olacak ve 24°C civarında kalacak. 8 Mayıs Perşembe günü hava biraz serinleyecek. Sıcaklıklar 20°C civarına düşecek. 9 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani hava değişimlerine neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gündüzleri hafif bir üst kat giyimi yeterli kılarken, akşamları daha kalın bir kat giymek tercih edilebilir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.