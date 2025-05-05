HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Tekirdağ'da hava durumu artan bulutlarla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek.

Tekirdağ 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 6 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü de kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar biraz daha düşük olacak ve 24°C civarında kalacak. 8 Mayıs Perşembe günü hava biraz serinleyecek. Sıcaklıklar 20°C civarına düşecek. 9 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani hava değişimlerine neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gündüzleri hafif bir üst kat giyimi yeterli kılarken, akşamları daha kalın bir kat giymek tercih edilebilir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzersiz manzarayı gören kartpostal sanıyorBenzersiz manzarayı gören kartpostal sanıyor
Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa... Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri...

Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri...

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Trump'tan Sheinbaum'a tepki: Hoş bir kadın ama korkuyor!

Trump'tan Sheinbaum'a tepki: Hoş bir kadın ama korkuyor!

CHP standında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuk darbedildi

CHP standında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuk darbedildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.