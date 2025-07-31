Tekirdağ'da 4 ilçede 2 gün denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı ilimiz Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 31/07/2025 ve 01/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Yetkililer, vatandaşların alınan yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır