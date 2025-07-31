HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ'da 4 ilçede 2 gün denize girmek yasaklandı

Karadeniz ve Marmara kıyılarında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ’ın 4 ilçesinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'da 4 ilçede 2 gün denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi’nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı ilimiz Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 31/07/2025 ve 01/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Yetkililer, vatandaşların alınan yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezaletAt ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet
Erzurum-Artvin yolunda tır alev alev yandıErzurum-Artvin yolunda tır alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 bin liradan kaçış kuyruğu!

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

Zor günler geçiriyor! Durgun, mutsuz ve hüzünlü... Üzen haberi konserinde açıkladı

Zor günler geçiriyor! Durgun, mutsuz ve hüzünlü... Üzen haberi konserinde açıkladı

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

E-Devlet'te erişime açıldı! İşte Türkiye'nin dijital haritası...

E-Devlet'te erişime açıldı! İşte Türkiye'nin dijital haritası...

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.