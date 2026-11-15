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Tekirdağ’da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu istikametinde ilerleyen 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Araçların birbirine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza bölgesinde bulunan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar çevrede güvenlik önlemleri aldı.

11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 11 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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