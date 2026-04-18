Tekirdağ'da acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı otomobili şarampole düşen Serdar Çelik (50), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Çorlu'da yaşayan Serdar Çelik, kullandığı otomobille Hatipler Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Çelik'in kullandığı otomobil Çırak Bayırı mevkisinde yoldan çıkarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin otomobilden çıkardığı Çelik'in yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık ekipleri ilk değerlendirmesinde Çelik'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Serdar Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buldan’da kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendiBuldan’da kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi
İş yerine yapılan operasyonda 12 bin adet dolu makaron bulunduİş yerine yapılan operasyonda 12 bin adet dolu makaron bulundu

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

