Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı patlama meydana geldi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye; polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin, vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi.

AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.

(DHA)