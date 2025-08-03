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Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen bir fabrikada patlama gerçekleşti. Patlama sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Melih Kadir Yılmaz

Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı patlama meydana geldi.

Tekirdağ da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti 1

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye; polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

Tekirdağ da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti 2

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin, vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi.

AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Tekirdağ
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