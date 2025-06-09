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Tekirdağ'da araç yangını paniği! Maddi hasar oluştu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da araç yangını paniği! Maddi hasar oluştu
Begüm Özkaynak

Olay, saat 17.45 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlaması üzerine sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

CİDDİ MADDİ HASAR OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç motorundan çıkan yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürülürken, aracın motor bölümünde ciddi maddi hasar oluştu.
Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ Araç
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