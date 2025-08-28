Tekirdağ'da Ballıhoca Sulama Göleti kurudu

Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi'nde bulunan sulama göletinin kuruması bölgede tarımsal sulamada sıkıntılara yol açarken, çiftçiyi endişelendirdi. Vatandaşlar, su kaynaklarının korunması ve alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Kuraklığın devam etmesi halinde tarımsal üretimde ciddi verim kayıpları yaşanabileceğini ifade eden Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu ise, göletteki suyun zaten sığ olduğunu, bu seneki kuraklık sürecinde de tamamen bittiğini aktardı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır