Tekirdağ'da bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.A. ve kardeşi H.A. ile kavga eden Mürteza Taşkın ile kardeşi Cem Taşkın, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. T.A. ile H.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Mürteza Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Cem Taşkın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ölen Taşkın'ın cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, olaydan sonra kaçan T.A. ve H.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarafların kavgaları ve 2 kişinin bıçaklandığı anlar da çevredeki iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır