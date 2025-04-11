HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına daha çok istavrit, karides ve mezgit türü balıkların takılması beklediklerini aktardı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıGaziantep'te trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Doğu Anadolu'da 5 şehir ilkbaharda yeniden beyaza büründüDoğu Anadolu'da 5 şehir ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! "Hadi oradan"

Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! "Hadi oradan"

Ankara'da skandal olay

Ankara'da skandal olay

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.