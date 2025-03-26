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  4. Tekirdağ’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 1 kişi tutuklandı

26.03.2025 13:32
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı ilçesinde yapılan denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 1 kişi tutuklandı

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştirilen operasyonda İ.E. isimli şahsın kullandığı araç, ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 6 adet 9 mm tabanca, 7 adet tabanca şarjörü ve 10 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun’un 12. maddesi kapsamında "Silah ve Mühimmat Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ jandarma
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